Varabrannsjef vil forby engangsgrill. I solsteken på Høknesøra får han varm støtte: – Det er noe svineri

Vi har ikke bruk for engangsgrill.

NAMDALSAVISA

NÆRØY/NAMSOS: Etter en periode med høye temperaturer og lite nedbør er det nå økende skogbrannfare.

Farenivået for Namdalen er gult, som betyr at det kan forårsake skader lokalt.

Med det tørre og varme sommerværet, øker skogbrann- faren parallelt med grillysten.

– Vi vil forby bruk av engangsgrill, spesielt når det er så ekstremt tørt og i tillegg mye vind som det er nå, sier varabrannsjef Ståle Husby i Nærøy til NA.

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet – og bålbrenning og grilling er de vanligste årsakene.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill – også engangsgrill – i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Ikke selg engangsgrill

Men varabrannsjefen ønsker at forbudet mot bruk av engangsgrill skal utvides til å gjelde hele året, og attpåtil tas vekk fra butikkene.

– Vi vil rett og slett at butikkene tar dem bort. Det er noe svineri, sier Husby.

Etter den tørre sommeren i fjor, har flere butikker i Sverige innført forbud mot engangsgriller. I fjor stoppet Kjøpmannshuset Norge salget midlertidig, noe som innebar butikkene til Joker, Spar og Nærbutikken. da brannfaren var over, kom engangsgrillene tilbake i butikken, har NRK tidligere meldt.

Norsk brannvernforening har tidligere anmodet handelsstanden om å stoppe salget av engangsgriller, både på grunn av brannfaren og av hensyn til miljøet.

– Vi mener at engangsgriller er uegnet for bruk i skog og mark. Ikke minst i perioder med stor skogbrannfare, men også fordi engangsgriller utgjør et miljøproblem, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Ettersom myndighetene ikke har signalisert at de vil forby produktet mener Søtorp at handelsstanden bør vise samfunnsansvar og selv ta initiativ til stans i salg av engangsgriller.

– Liker forslaget

På Høknesøra i Namsos nyter Marit Buner og Hege Andersson sola, mens ungene Hauk Mattias Persson (10), Per Erik Andersson (10) og Mauritz Myrvold Benonisen (10) padler rundt i en gul, smilende plastbåt.

– Jeg liker forslaget om et forbud, sier Marit Buner.

– Folk har en tendens til å sette igjen engangsgrillen etter bruk. Det forsøpler veldig. Vi ser også mange stygge brennmerker, både på gresset og bord, rundt omkring etter bruk av engangsgrill. Det handler om at det er flere som ikke kan bruke det rett, fortsetter hun mens en laber frisk røsker godt i hånddukene på gresset.

– Brannfaren er heftig når det er så tørt og det blåser. Vi vet jo hva det kan føre til. En liten gnist kan føre til store katastrofer, påpeker hun.

Hun viser til at de fleste campingplassene, som den på Øra, har tilrettelagt for grilling – med griller.

– Selv har vi kjøpt oss en liten gassgrill som vi har med over alt. Det rekker. Vi har ikke bruk for engangsgrill, sier Buner.

– Og når det er så pass tørt, kan vi vente med å grille til vi kommer heim, legger hun til, som håper regelverket blir strammet inn og at et forbud mot bruk av engangsgrill blir innført.

– Jeg kommer ikke til å savne engangsgrill. Det er noe svineri. Ikke engang som krise- løsning vil jeg ta i bruk engangsgrill. Da tar jeg heller ei kald pølse, humrer hun.

Hege Andersson mener handelsstanden kan innføre forbud mot engangsgriller – som i Sverige.

– Butikkene kan godt slutte å selge det. Selv har jeg sluttet med engangsgriller. Jeg kan å bruke det. Men det er ikke alle som kan det, sier Andersson.

Klar oppfordring

– Den eneste dispensasjonen er bruk av gass- eller elektrisk grill på verandaen under kontrollerte former, sier varabrannsjefen. Bålforbudet er skjerpet i kommunene i Ytre Namdal og Bindal, forteller varabrannsjefen til.

– Nå vil vi ikke se folk gjøre opp ild på for eksempel badestrender. Vi kjører ikke rundt og sjekker om noen fyrer opp engangsgrill på stranda. Men hvis jeg selv er på ei badestrand og ser folk bruke engangsgrill, vil jeg gå bort og oppfordre dem til å ikke bruke det, sier Husby.

– En klar advarsel?

– Ja. I tillegg til at det er ekstremt tørt, er det også en vanvittig vind. Plutselig tar den med seg glør fra engangsgrillen som kan starte en brann, sier varabrannsjefen og viser til at lokalt brannvesen måtte rykke ut til Abelvær i helga.

– Det var en som hadde gjort opp ild for å rydde rask. Heldigvis gikk det bra, sier han.