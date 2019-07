Hållingen sikret videre avansement

NAMDALSAVISA

OSLO: Røa kom best i gang i J17-oppgjøret og tok ledelsen over motstander Hållingen. Grønntrøyene kom imidlertid tilbake og utliknet til 1–1 ved Agatha Djokoto. Flere mål ble det ikke – og dermed måtte straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i 16.-delsfinalen. Der scoret Hållingen på fire av sine skudd, mot Røas tre. Dermed vant Namdalens eneste representant på jentesiden kampen med sluttresultatet 5–4.