Namdalingene kan sikre Landsskytterstevnet til Steinkjer

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Når skyttertinget samles på Revsnes fjordhotell i Byglandsfjord i morgentimene torsdag, er det spesielt ett punkt som vil fange stor oppmerksomhet: Hvem som får Landsskytterstevnet i 2023.

Skytterstyret: Steinkjer

Det som er klart er at stevnet skal gå i Midt-Norge, og så skal skyttertinget avgjøre om det blir Steinkjer, Stjørdal eller Oppdal som skal huse et av Norges aller største idrettsarragement, med anslagsvis 5.000 deltakere som er i området åtte dager til ende.

Skytterstyret, med blant andre Kari Sofie B. Fiskum, har innstilt på Steinkjer, med Oppdal som kandidat nummer to.

I og med at hvert samlag, 48 i tallet, har én stemme, så vil innstillinga fra disse være svært avgjørende.

Og de tre skytterlagene som står bak Steinkjers søknad, Forr, Kvam og Steinkjer, kan regne med hjelp fra Namdal i kampen for å få stenvet, sier samlagsleder John Gansmo i Namdal Skyttersamlag.

– Vi går inn for Steinkjer. Vi har hatt en god diskusjon og har landet på Steinkjer-alternativet, forteller han.

– Hvorfor?

– Det er flere årsaker. Det er jo naboen vår, og vi mener Namdal vil nyte godt av at det blir et stort stevne i nabolaget, men kanskje aller viktigst er at man gjennom å få LS vil opprettholde skytteranlegget på Steinkjer. Det er viktig at vi har et anlegg av det formatet i Steinkjer. Vi tror et LS i Steinkjer vil gi positive ringvirkninger for skyttersporten i Namdalen, sier Gansmo.

Luksusproblem

Han mener skyttertinget står overfor et luksusproblem når de skal stemme for hvem som skal få stevnet i 2023.

– Ja, for det er jo tre solide søkere. Stjørdal arrangerte et kjempegodt stevne i fjor, men uansett mener vi tida er moden for at Steinkjer igjen skal få et LS, sier John Gansmo.

Steinkjer får også drahjelp fra samlagene nord for Namdalen. Der har man signalisert at man går inn for Steinkjer som arrangørsted i 2023.