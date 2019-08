Båt har gått på skjær: Mann i 40-årene bekreftet omkommet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En båt gikk på et skjær i Namsos, meldte politiet klokka 0256 natt til torsdag.

– En mann i 40-årene er bekreftet omkommet, sier politiinspektør og geografisk driftsenhetsleder Snorre Haugdahl til NA.

Ulykka skal ha skjedd litt over ei time tidligere på natta. Vitner hørte et høyt smell flere hundre meter unna, og en båtmotor som fortsatte å gå.

Politiet i Trøndelag mottok klokka 01.44 natt til torsdag melding om at en båt hadde grunnstøtt på et skjær ved Lokkarskjæret i Namsos.

To personer ble fraktet til Sykehuset Namsos.

– De to ble sendt til sykehuset i Namsos. Mannen som er i førtiårene ble erklært død ved ankomst sykehuset. Kvinnen som er i trettiårene er kritisk skadd, opplyser politiet i ei pressemelding i formiddag.

Politiet har innkalt til pressekonferanse klokka 12.00.

I en periode pågikk det søk fordi poliitiet og nødetatene ville forsikre seg om at det ikke var flere personer i båten.

Mannen i 40-årene er ansatt i Namsos kommune.

Namsos-rådmann:

Kommunens kriseteam satt i sving etter båtulykka – En tragisk hendelse som gjør inntrykk Rådmann Inge Ryan opplyser at en av de involverte i ulykka er ansatt i Namsos kommune.

Det var fint vær, klart og lite vind da ulykka skjedde. Båten, en åpen daycruiser, har fått store skader.

– Hørte kraftig smell

– Klokka 01.43 fikk vi telefon fra melder som var på land og hadde hørt et kraftig smell. Etter smellet hørte hun en motor som fortsatt gikk, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NA.

– Vi rykket ut med alle nødetater, inklusive redningsskøyta. Nødetatene var relativt fort på stedet, fortsetter operasjonslederen.

Nødetatene fant en båt som har gått på et skjær i nærheten av Namsos, nærmere bestemt i Lokkaren.

Båten har store skader, ifølge politiet.

Søk avsluttet

Det har tidligere i natt pågått et søk i fjorden. Politiet var ikke sikker på om det var flere som befant seg om bord i båten.

Like før klokka 04.45 kunne politiet i Trøndelag bekrefte at søket var avsluttet og at de hadde konkludert med at det kun var to personer i båten.

Hun legger til at de to involverte er eiere av båten av typen daycruiser.

Pårørende varslet

Pårørende er varslet, og at det vil bli opprettet en sak på forholdet.

Da NA var på stedet i båt i 05.45 torsdag, var båten sikret på skjæret i Lokkaren.

– Alle nødetatene har dratt fra stedet. Fra avstand er det vanskelig å si noe om skadene på båten. Men hele båten står over vannflata, det er sikkert på grunn av fjæra, sier NAs journalist Karl Erik Hovik Aune i 6-tida.

I 2014 omkom en Namsos-kvinne i en båtulykke, der en båt kjørte i bergveggen på Otterøya. Båtføreren ble den gangen dømt til sju måneders ubetinget fengsel av Namdal tingrett.

