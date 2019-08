Båt har gått på skjær: To alvorlig skadet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En båt gikk på et skjær i Namsos, meldte politiet klokka 0256 natt til torsdag.

Ulykka skal ha skjedd litt over ei time tidligere på natta.

To personer ble fraktet til Sykehuset Namsos.

– Hørte kraftig smell

– Klokka 01.43 fikk vi telefon fra melder som var på land og hadde hørt et kraftig smell. Etter smellet hørte hun en motor som fortsatt gikk, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NA.

– Hardt skadet

– Vi rykket ut med alle nødetater, inklusive redningsskøyta. Nødetatene var relativt fort på stedet, fortsetter operasjonslederen.

Nødetatene fant en båt som har gått på et skjær i nærheten av Namsos, nærmere bestemt i Lokkaren.

Båten har store skader, ifølge politiet.

– I båten var det to hardt skadde personer; en mann og en dame, sier Johnsen, som foreløpig ikke vil gå ut med bosted på de involverte.

– De skadede er mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene, og de pårørende er varslet, sier Johnsen til VG like før klokka 05.

– De to ble fraktet i land, og kjørt videre med ambulanse til Sykehuset Namsos, fortsetter hun.

Til NA sier operasjonslederen at hun ikke kan si noe mer om skadeomfanget. Men de to får nå behandling på sykehuset.

Helse Nord-Trøndelag opplyser i ei pressemelding klokka 07.43 torsdag morgen at to pasienter er tatt til sykehus etter ulykka. Både mannen og kvinnen er alvorlig skadet.

Sykehuset vil komme med ei ny statsoppdatering klokka 09.00.

Ingen av de involverte er avhørt.

Søk avsluttet

Det har tidligere i natt pågått et søk i fjorden. Politiet var ikke sikker på om det var flere som befant seg om bord i båten.

– Vi er ikke sikker på om de var alene i båten. Vi driver og leter etter eventuelt flere, opplyste politiets operasjonsleder til NA i 4-tida.

– Men ting tyder på at det bare er de to som har vært i båten, la hun til.

– Er det aktuelt å sette inn flere ressurser?

– Vi har nok av ressurser i dette søket. Og det meldes også om gode søkeforhold, sa operasjonsleder Wenche Johnsen til NA i 4-tida.

Like før klokka 04.45 kunne politiet i Trøndelag bekrefte at søket var avsluttet og at de hadde konkludert med at det kun var to personer i båten.

Hun legger til at de to skadde er eiere av båten av typen daycruiser.

Pårørende varslet

Pårørende er varslet, og at det vil bli opprettet en sak på forholdet.

Da NA var på stedet i båt i 05.45 torsdag, var båten sikret på skjæret i Lokkaren.

– Alle nødetatene har dratt fra stedet. Fra avstand er det vanskelig å si noe om skadene på båten. Men hele båten står over vannflata, det er sikkert på grunn av fjæra, sier NAs journalist Karl Erik Hovik Aune i 6-tida.

– Vi avventer nå til sjøforholdene blir slik at vi kan ta båten av skjæret, forteller operasjonsleder Johnsen.

NA følger saken