Båt har gått på skjær: To til sykehus

NAMDALSAVISA

NAMSOS: En båt har gått på et skjær i Namsos, melder politiet.

To personer er fraktet til Sykehuset Namsos.

Alle nødetatene er på plass, inkludert redninsgskøyta.

– Klokka 01.43 fikk vi telefon fra melder om at det var hørt et kraftig smell, og en motor som fortsatt gikk. Alle nødetater rykket ut. Vi fant en båt som har gått på et skjær i nærheten av Namos, båten har store skader. To personer er fraktet til sykehus med alvorlige skader, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til VG klokka 03.10.

– Det pågår søk i fjorden for å finne ut om det var flere personer involvert. Per nå er det uklart. Det jobbes med å sette sammen hendelsesforløpet, sier Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen til VG like etter klokka 03.