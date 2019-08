De var lysende stjerner på hvert sitt område. Både som mennesker og fagpersoner

NAMDALSAVISA

Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) og Ingrid Johansen Aune (33) var lysende stjerner på hvert sitt område. Både som mennesker og fagpersoner. De engasjerte og betød mye - for mange.

Derfor kjennes båtulykka i Namsenfjorden ekstra tragisk, brutal og meningsløs.

Ingrid Aune var et av de største politiske talentene i Arbeiderpartiet, og ble valgt til ordfører i Malvik allerede som 29-åring, med 40 prosent av stemmene i ryggen. Nå var hun klar for en ny valgkamp. Men før det skulle hun ha noen dager ferie med kjæresten Eivind Olav i Namsos.

Eivind Olav Kjelbotn Evensen var en høyt respektert fagperson, både som psykologspesialist ved Sykehuset Namsos, og nå som kommunepsykolog siden 2018. Han var også anerkjent nasjonalt, som kommisjonsmedlem og sakkyndig.

Begge kunne de ha valgt karriere på øverste nivå, både i Norge og utlandet. Begge kunne de ha nådd så langt de ville - og de hadde fortsatt svært mye å gi.

Ingrid Aune startet som rådgiver for daværende forsvarsminister og seinere utenriksminister Espen Barth Eide. Hun var på Utøya 22. juli 2011, men rakk å forlate øya før angrepet.

Men selv om de hadde et bredt nettverk langt utover lokalsamfunnet, valgte begge å bruke sine krefter lokalt - blant de menneskene som sto dem nærmest - og der de kunne gjøre en forskjell i det daglige.

Ingrid Aune var uredd, en sterk politiker og kunnskapsrik, men også et medmenneske, åpen og omgjengelig, med en sjelden varme og utstråling, som berørte alle hun traff. Hun var sosial og imøtekommende, og hadde dermed mange venner og bekjente.

Slik var også Eivind Olav - en sterk fagperson, men med en mild framtoning, inkluderende og raus, noe som ga ham en svært stor omgangskrets og venner som satte ham særdeles høyt.

Han etterlater seg også fire barn.

Hver for seg var Eivind Olav Evensen og Ingrid Aune allerede forbilder og ledestjerner. Hva de kunne utrettet videre sammen med de forente kreftene, engasjementet og energien de hadde - får vi aldri svar på. Uansett vet vi at det er et stort tap som er tungt å bære.