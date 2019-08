Har frigitt navnene på mannen og kvinnen som omkom i båtulykka

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I samråd med pårørende ble navnene på de to som omkom frigitt på en pressekonferanse i Namsos torsdag ettermiddag.

De omkomne er Eivind Olav Kjelbotn Evensen, født i 1976, fra Namsos og Ingrid Johansen Aune, født i 1985, fra Malvik.

Det opplyser politiinspektør Snorre Haugdahl og etterforskningsleder Line Marte Fyuglum Juliussen.

– Mannen ble erklært død ved ankomst sykehuset. Nå har vi fått bekreftet at kvinnen, som på et tidligere tidspunkt fikk status svært alvorlig skadet, er omkommet, sier Haugdahl.

Frigivelsen av navnene påde omkomne er tatt i samråd med pårørende.

– Godt kjent

– Dette er personer som er godt kjent i sine respektive kommuner, sier Haugdahl.

Kjelbotn Evensen var utdannet psykolog fra Universitetet i Aalborg, og hadde spesialistutdannelse i klinisk voksenpsykologi.

Han jobbet 15 år ved psykiatrisk klinikk på Sykehuset Namsos på blant annet psykiatrisk poliklinikk, BUP, sengepost for akutt- og allmennpsykiatri, samt at han var psykiatrisk vakthavende med ø-hjelpefunksjon.

I 2018 forlot han spesialisthelsetjenesten til fordel for Namsos kommune, hvor han ble ansatt for å styrke voksenpsykiatrien i Namdalen.

Ved sida av jobben i Helse Nord-Trøndelag utførte Evensen sakkyndighetsarbeid for ulike kommuner og domstoler i elleve år.

Han satt også to perioder som kommisjonsmedlem i Barnesakkyndig kommisjon (BSK) ved Barne- og likestillingsdepartementet, som var utnevnt av Kongen i statsråd.

Kvinnen som omkom var Ingrid Aune (33). I 2015 var hun ordførerkandidat til Arbeiderpartiet i Malvik i valget i 2015, og ble valgt som ordfører etter at Ap fikk over 40 prosent av stemmene. Hun var også partiets ordførerkandidat til valget senere i år.

Aune ble tidlig engasjert i AUF i Hommelvik og Trøndelag. Hun har også vært nestleder i AUF i Oslo. I mai 2012 ble hun politisk rådgiver for forsvarsminister Espen Barth Eide, og senere samme år fulgte hun han over i Utenriksdepartementet, melder Adresseavisen.

Alvorlig båtulykke i Namsos Begge omkom etter båtulykka Namsosmannen Eivind Olav Kjelbotn Evensen og Malvik-ordfører Ingrid Johansen Aune omkom i båtulykka utenfor Namsos natt til torsdag. Tlf: 74 21 21 00 SMS: NATIPS til 2005

Flere avhørt

Politiet mottok klokka 01.44 natt til torsdag melding om at en båt hadde grunnstøtt på et skjær ved Lokkarskjæret i Namsos kommune.

Nødetatene dro til ulykkesstedet og to personer ble funnet, alvorlig skadd. Kjelbotn Evensen ble erklært død ved ankomst sykehuset, mens Johansen Aune døde senere på dagen av skadene.

– Vi har igangsatt etterforskning for å finne årsak til ulykka, sier etterforskningsleder Line Marte Fuglum Juliussen.

– Så langt er tre avhørt. Men flere vitner vil bli avhørt. Fredag vil havarikommisjonen komme, og vil i samarbeid med krim-teknikere gjennomføre undersøkelse av både åsted og ulykkesbåt, fortsetter hun.

På spørsmål om politiet har en hovedhypotese de jobber etter, svarer etterforskningslederen slik:

– I all etterforskning har vi flere hypoteser når det gjelder hendelsesforløp. Vi har ikke fått gjort kriminaltekniske undersøkelser som gjør at vi kan si at en teori er sterkere enn de andre.

– Er det noen som har sett selve hendelsen?

– Ut i fra opplysningene vi har, er det ingen som har sett hendelsen, som øyenvitner. Men vi har ørevitner, som har hørt et smell, som vi antar er ulykkesbåten, sier hun.

Kriseteam er opprettet og ivaretar nå de pårørende.

Begge etterlater seg familie.

Alvorlig båtulykke i Namsos Begge omkom etter båtulykka Namsosmannen Eivind Olav Kjelbotn Evensen og Malvik-ordfører Ingrid Johansen Aune omkom i båtulykka utenfor Namsos natt til torsdag. Tlf: 74 21 21 00 SMS: NATIPS til 2005

Kommunens kriseteam satt i sving etter båtulykka – En tragisk hendelse som gjør inntrykk Rådmann Inge Ryan opplyser at en av de involverte i ulykka er ansatt i Namsos kommune.

– Vi hørte et forferdelig brak Bare noen hundre meter unna stua hvor Lise Hansen satt, kjørte båten på grunn.

Havarikommisjonen til Namsos fredag Skal undersøke åsted og ulykkesbåt.