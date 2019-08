Nils Williksen AS skifter navn

NAMDALSAVISA

FLERENGSTRANDA: Siden åttitallet har det blitt slaktet fisk på Flerengstranda, og Nils Martin Williksen og hans samarbeidspartnere har bygget opp Williksen-navnet som en merkevare. I vinter ble salg- og eksportdelen av selskapet skilt fra slakteri- og foredlingsdelen. Den ble da lagt til et nytt selskap som Williksen-familien startet opp, Williksen Export AS.

Merkevaren følger laksen

– Williksen er en merkevare som er kjent over hele verden, ikke minst i asiatiske markeder, og er uløselig knyttet til Williksen-familien. Det er naturlig og riktig at merkevaren følger familieselskapet, når salgs- og eksportvirksomheten er skilt fra slakteri- og foredlingsvirksomheten, sier Ståle Ramstad, daglig leder for SalmoSea på Flerengstranda.

Williksen Export er heleid av Williksen-familien, mens SalmoSea eies av Midt-Norsk Havbruk AS (42,19 %), Salmonor AS (33,76 %) og Bjørøya AS (24,04 %).

– I mitt hode skulle det bare mangle at de får beholde Williksen-navnet. Merkevaren er dessuten knyttet opp mot laksen, ikke slaktetjenestene.

Beholder organisajonsnummeret

SalmoSea vil fremdeles ha det samme organisasjonsnummeret som Nils Williksen AS har hatt, selv om navnet endres.

– Navnebyttet vil ikke få noen konsekvenser for oss, da vi som slakteri har en liten kundegruppe som kjenner oss godt. Deres kunder igjen kjenner oss ved organisasjonsnummeret, som vi jo skal beholde.

Ny logo

Med navneendringa kommer også en ny logo. Den er laget av lokale Nowa Designverksted, og er inspirert av marmorert laksekjøtt og de to S-ene i navnet.