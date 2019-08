Politiet: – Ingen har sett hendelsen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På spørsmål om politiet har en hovedhypotese de jobber etter, svarer etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen slik:

– I all etterforskning har vi flere hypoteser når det gjelder hendelsesforløp. Vi har ikke fått gjort kriminaltekniske undersøkelser som gjør at vi kan si at en teori er sterkere enn de andre.

– Er det noen som har sett selve hendelsen?

– Ut i fra opplysningene vi har, er det ingen som har sett hendelsen, som øyenvitner. Men vi har ørevitner, som har hørt et smell, som vi antar er ulykkesbåten, sier hun.

Kriseteam er opprettet og ivaretar nå de pårørende.

Begge etterlater seg familie.