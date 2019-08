Rune tippet været best

Jeg tippa 13, men trodde egentlig ikke at det skulle bli så mange.

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Til sammen var det bortimot 900 innsendte svar. Av dem hadde 141 tippet riktig. Rune Møinichen var en av dem som tippa at det i juli skulle bli 13 dager hvor gradestokken krøp over 20 grader, noe han fikk helt rett i. Den siste juliuka ble så varm at antall dager økte fort.