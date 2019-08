Trøndelag Ap stopper valgkampen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det skriver VG, som har vært i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Der kommer det fram at Trøndelag Arbeiderparti har valgt å tone ned all valgkampvirksomhet denne uka.

– Det er mange som har behov for å komme sammen i dag. Vi driver ikke valgkamp i Arbeiderpartiet i dag, sier Støre til avisa, og legger til at det kommer til å være en minnestund i Oslo i løper av torsdagen, for å minnes Malvik-ordføreren.

Også Trøndelag Ap er i sorg. I et Facebook-innlegg skriver de følgende:

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om bortgangen til vår ordfører i Malvik, Ingrid Aune og hennes kjæreste, Eivind Olav Kjelbotn Evensen. Ingrid har vært en av våre fremste folkevalgte som har gjort en fantastisk jobb for kommunen sin og for Arbeiderpartiet.

Ingrid hadde et stort engasjement for hjemkommunen og innbyggerne. Hun hadde ambisjoner for utvikling av Malvik og Trøndelag, og arbeidet hennes ble lagt merke til langt utenfor kommunegrensene. Ingrid var et godt og varmt menneske, med stor omsorg for alle hun møtte. Hun vil bli dypt savnet.

Mange er i dag preget av en god venns brå bortgang. Våre varmeste tanker går til Ingrid og hennes kjærestes sin familie og venner.