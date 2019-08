Spennende drikke til makrell

NAMDALSAVISA

Det nye Spania

Helt vest i Spania ut mot Atlanterhavet og nesten på grensen til Portugal finner vi det litt annerledes vindistriktet Rias Baixas. Her dyrkes i hovedsak Albarino, men også et par andre lokale druesorter. Jeg har valgt en vin fra produsenten Terras Gouda, som representerer det vi kaller det nye Spania innen vinens verden. De har gått bort fra den klassiske pergola metoden å dyrke druer på. En metode som gjøt at du får store avlinger der druene ligger beskyttet under bladverket. Oppbindingen i de lange wirene gir også god lufting i det varme og fuktige klimaet. Terras Gouda benytter seg av Gyot metoden, som vi kjenner fra for eksempel Piemonte i Italia. Denne metoden gir mindre avlinger, men en bedre modning på druene og således bedre kvalitet på avlingen. Produsentene som har tatt disse grepene oppnår viner med mer smak og intensitet, akkurat som den jeg har valgt til denne retten.

Terras Gouda O Rosal 2018 er en vin laget på 70% Albarino. De resterende 30 er fordelt mellom Loureiro som gir en spesiell flott aroma og Caino som gir eksotisk frukt og struktur. Vinen er middels strågul på farge og dufter av moden frukt, litt sitrus, epler, noe tropisk frukt og litt mineraler. Den er godt balansert på smak og oppleves som saftig og balansert. Denne vinen har friskhet til å takle den fete fisken og rømmesausen, samt et smaksbilde som vil gjøre denne retten enda mer sommerlig. En super kombinasjon som vil framheve det beste i hverandre.

Varenr: 4558101, pris: 199,90 (finnes på mange Vinmonopol).

Islandsk oppdager

Jeg har også funnet et spennende og friskt øl fra Island som vil passe fint til makrellen. Borg Brugghus ble etablert i 2010 i Reykjavik. En av grunnleggerne Arni, har jobbet hos Norkse Ægir i 5 år før han dro hjem til Island. Borg Brugghus ønsker å lage kvalitetsøl med Islandsk råvarepreg, som skal passe til mat. De har en rekke spennende produkter å vise til og skal du over på en langhelg, tar de gjerne imot deg og gir deg en omvisning på bryggeriet.

Jeg har valgt Borg Leifur Nordic 32 Saison. En lys farmhous ale på 6,8%. Navnet har den fått fra den Islandske oppdageren Leifur Eriksson, mannen som oppdaget Amerika. Den er brygget på blant annet arktisk timian og lyng, noe som gir ølet et nordisk preg. Den er lys gyllen på farge og dufter av litt pepper, malt og humle. Du kjenner et tydelig preg av de Islandske urtene i dette friske og leskende ølet. Dette ølet har friskhet og smak til å takle den fete fisken. Du vil nok kjenne at ølet oppleves litt mindre bittert sammen med maten. Dette er et øl som vil harmonere godt med maten. Et spennende valg om vil teste noe nytt. Dette er et flott matøl.

Varenr: 3569802, pris: 54,90 (finnes på noen Vinmonopol).

God helg og god fornøyelse!