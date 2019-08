Medikamenter og varmt vær er ikke alltid den beste kombinasjonen

NAMDALSAVISA

Ferien er i full gang, og dette gjelder også for Line. Hun er 60 år og jobber som tannlegeassistent. Hun er gift med Petter og de har to voksne barn. Line ble diagnostisert med bipolar lidelse for 13 år siden. Hun har jobbet mye en periode, hun følte at hun hadde masse energi og sov ikke mer enn én time per natt på slutten av denne perioden. Petter var ganske bekymret for henne fordi hun snakket mye usammenhengende og han synes det var vanskelig å følge hennes tempo. Etter noen uker ble Line innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling. Hun ble behandlet og utredet og fikk diagnosen manisk tilstand.

En manisk tilstand er en sinnstilstand med meget høyt stemningsnivå og energinivå, som ofte kommer i perioder som varer i uker eller noen måneder. En person som er manisk kan bruke penger som han eller hun ikke har, kjøpe dyre ting og inngå kontrakter og avtaler som er urealistiske. Mange setter i gang med en rekke prosjekter som vanskelig lar seg gjennomføre. De føler seg uovervinnelige og hemningsløse. Ofte kan maniske personer være irritable og frustrert ved motgang. Noen kan være seksuelt pågående og aktive, og skaffe seg mange partnere. De sover ofte lite, gjerne tre til fire timer i døgnet. Vedkommende skjønner ofte ikke selv at han eller hun er syk.

Manien kan utvikle seg til en psykose, hvor man mister grepet om virkeligheten. Mani kan være en svært stor belastning for de som rammes og deres pårørende, men innebærer ofte i starten sterke positive følelser og opplevelser. Til å begynne med er det ofte nærmeste familie som oppdager at vedkommende er i ferd med å gå inn i en manisk episode, men etter hvert som sykdommen utvikler seg blir det tydelig for alle.

Når Line ser tilbake på livet sitt, kan hun se at hun hadde perioder med oppstemthet og uro tidligere også, men aldri så heftig som denne gangen. Derfor satte hennes behandler diagnosen bipolar lidelse. Etter denne episoden har Line hatt to episoder med nedstemthet og en med mani. For å unngå at hun blir manisk eller deprimert på nytt bruker Line medikamentet Litium, som har best effekt på hennes bipolare lidelse. Dette bidrar til at hun får et mer stabilt humør.

Bipolar lidelse eller manisk-depressiv lidelse er en psykiatrisk diagnose som beskriver en gruppe stemningslidelser preget av tilstedeværelse av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Årsakene til bipolar lidelse er sammensatte. Forskning viser at lidelsen er delvis arvelig, men du trenger ikke bli syk selv om du har arveanlegg for sykdommen. Miljøet er også viktig; alvorlige livshendelser, stress og lite søvn kan være utløsende faktorer. Behandling er ofte en kombinasjon av medikamenter og psykoterapi, samt at man gir pasienten kunnskap om sykdommen. Ved Klinikk for psykisk helsevern og rus i Namsos og Levanger kan man være med på bipolarskole/bipolargruppe, hvor man får informasjon om bipolar lidelse. Medikamentene personer med bipolar lidelse benytter er ofte stemningsstabiliserende, som for eksempel Litium, som er medikamentet Line bruker.

Petter og Line ferierer i Namdalen i år, ettersom været er så fint og gradestokken viser temperaturer opp til 35 grader. Den siste feriedagen var de på en veldig fin fjelltur, men det var svært varmt denne dagen. De hadde ikke så mye vann med seg på turen, da de trodde det ble litt kaldere på fjellet. Petter synes at Line har reagert litt «rart» de siste dagene. Av og til vet hun ikke hvor hun er, og det ser ut som at hun ikke er helt til stede. I tillegg skjelver hun. Hun klager over kvalme og har kastet opp denne morgenen.

Nå kan man avvente, men heldigvis har Petter vært med på bipolarskolen sammen med Line og han husker at Line kan få en akutt Litiumintoksikasjon når hun ikke har fått i seg nok væske i varmt vær.

En Litiumforgiftning kan være farlig. Man kan se nevrologiske plager som skjelving, uro, problemer med språk og med å gå. I tillegg kan man få høy temperatur. Når det er varmt vær eller når man er syk og kaster opp eller har diaré kan personer som bruker Litium får en større konsentrasjon Litium i kroppen enn det som er bra for dem.

Petter ringer til psykiatrisk poliklinikk og forklarer at Line har blitt dårlig og at hun bruker Litium. Lege ved Klinikk for psykisk helsevern og rus ber dem om å komme og Line blir innlagt ved somatisk avdeling for å overvåke hennes hjerte- og nyrefunksjon. Blodprøver viser en økt konsentrasjon av Litium i blodet til Line. Hun får behandling for dette, og etter noe dager blir hun skrevet ut. Line bruker fortsatt Litium da dette behandler hennes stemningslidelse på en adekvat måte, men man har gitt henne en lavere dose enn før. I tillegg har man laget en plan slik at hun får i seg nok væske på varme dager.