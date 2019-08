Ingrid Johansen Aune til minne

NAMDALSAVISA

Det var med stor sorg og sjokk vi torsdag 1. august mottak det triste budskapet om at vår kjære venn og partikollega, ordfører i Malvik Ingrid J. Aune hadde mistet livet i en båtulykke utenfor Namsos sammen med sin kjæreste Eivind Olav Kjelbotn Evensen. Våre varme tanker går til Ingrids og Eivind Olavs nærmeste familie og venner i sorgen.

Ingrid hadde et pågangsmot av de sjeldne og uendelig med energi. Ingrids stemme hadde gjenklang langt utover Arbeiderpartiets organisasjon. Politikere i andre parti og samfunnsengasjerte innbyggere har med rette latt seg begeistre av politikeren og mennesket Ingrid Aune.

Et varmt medmenneske med omsorg for alle rundt seg, glødende samfunnsengasjert, en virvelvind av en politiker med tydelige meninger. Alt er mulig til alt er prøvd var hennes arbeidsmåte. Gjennom bred politisk erfaring hadde hun utviklet en god politisk teft. Denne omsatte hun handlekraftig til praktisk politikk i hjemkommunen. Det viste også Ingrids politiske resultater. For henne var ingen sak for stor, og ei heller for liten. Ingrid kunne flytte fjell når hun bestemte seg for det. Hun stilte høye krav til seg selv og ga seg ikke før hun nådde målet.

Det startet allerede da hun ble medlem i AUF, og deretter i Arbeiderpartiet. Jenta fra Hommelvik reiste til Utøya tidlig på 2000-tallet. Der brukte hun den mektige talerstolen på øya til å rope høyt om kampen for nedrustning og internasjonal solidaritet. Et engasjement som skulle prege hele hennes politiske virke fram til det siste. Ingrid mente at verden kunne reddes fra Malvik, og var stolt av det.

Etter hvert flyttet Ingrid til Oslo hvor hun tok utdanning og fortsatte sitt politiske engasjement. Også der var engasjementet så stort at hun tidlig satte spor etter seg. Kunnskapsrik og solid. Glødende opptatt av politikk og menneskene hun møtte på sin veg. Så tydelige spor satte Ingrid at hun allerede som 27-åring i 2012 og 2013 ble politisk rådgiver for statsråd Espen Barth Eide, først i Forsvarsdepartementet, så i Utenriksdepartementet. Hennes kollegaer omtaler henne som en kunnskapsrik, klok, målrettet og kreativ kollega de var stolt av å arbeide sammen med.

Så ville hun hjem. Hun ville bli ordfører i hjemkommunen.

I 2015 ble Ingrid valgt til ordfører i Malvik kommune. Hun var en ordfører med hjerte for hele kommunen og innbyggerne sine. Hun hadde ambisjoner for utvikling av kommunen og for Trøndelag. I løpet av de siste årene har hennes iherdige innsats for å sikre hele og faste stillinger blitt til et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet.

Ingrid var en ordfører av stort format, men hun var også en omsorgsfull datter, søster, supertante og venn. Hun skulle ha tiden foran seg, sammen med kjæresten Eivind Olav.

Ingrid Aune vil bli dypt savnet. Minnene etter henne vil leve sterkt.

Våre tanker går nå først og fremst til mamma Bjørg og Svein, pappa Kjell og Torill og søsknene Mari og Jostein. Vi lyser fred over Ingrids minne.

Per Olav Skurdal Hopsø

Leder, Trøndelag Arbeiderparti