Må utrede universitetsoppdraget

NAMSOS: – Namsos og Namdalen vant denne kampen, men det kommer flere kamper. Skal universitetet bestå må dere slåss for dagens studietilbud. Blir det reduksjoner i antallet studieplasser over tid vil det til slutt være igjen et så lite tilbud at det ikke har noen hensikt å ha et universitet i byen, sier Vedum i møte med studiestedsleder Aina Hildrum og partikollegaer.