Her glipper seiershåpet

EVJE: Nordre Skages Halvor Solum fikk æren av å åpne ballet for namdalingene. Med 99 poeng, skaffet han Namdal skyttersamlag et greit utgangspunkt før Tor Skomsvold skulle i aksjon på etappe to. Vemundvik-skytteren var stødigheten selv da han satte ti skudd i tieren. Tor Helge Olsen, Overhalla, fulgte på med like selvsikker skyting da han også plaffet ned ti tiere.