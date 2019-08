Langs den gamle jernbanelinja kommer det snart et maleri på over 50 meter

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For tredje året på rad arrangerer Kunstmuseet Nord-Trøndelag street art camp for ungdom i Namsos. Nok en gang skal de gi byen et visuelt løft, og til å hjelpe til med oppgaven har de fått besøk av Tobias Leufstadius og Torgeir Riise i gatekunstgruppa Rampestrek.