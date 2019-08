Opp og ned på Abelvær

NAMDALSAVISA

Samtidig med at NA kunne bringe nyheten om at det igjen er full drift i fiskefiletfabrikken på Abelvær, ble det kjent at skolen på Abelvær flytter sine sju elever og to lærere til Kolvereid fra skolestart.

I utgangspunktet kan det siste høres ut som en negativ nyhet som føyer seg inn i rekka av nedlagte grendeskoler. Det er selvsagt trist når en skole ikke lenger har grunnlag for å drive, fordi elevtallet er blitt for lite. Samtidig er det et viktig poeng i denne saken at denne avgjørelsen er det foreldre som selv har diskutert og kommet fram til er det beste for elevene. Det er ikke alltid slik at en grendeskole bør opprettholdes for enhver pris. Neste år står en ny skole klar på Kolvereid, og vil kunne by på moderne fasiliteter for både elever og lærere, og ikke minst et større miljø for å samhandle både i klasserommet og friminuttene.

En kan håpe på at den nye aktiviteten på filetfabrikken fører til at det etablerer seg nye familier på Abelvær, og at samfunnet blomstrer opp igjen. Men realiteten er at det i beste fall vil ta tid, fordi arbeidsstokken i stor grad er utenlandsk, og fabrikken driver oppdragsproduksjon.

Da er den beste løsninga på sikt å sørge for at folk kan bo og arbeide på Abelvær, og at barna kan gå på en moderne, fullverdig og faglig topp utrustet skole på Kolvereid, med et best mulig miljø for både læring og sosial utvikling. Det å sørge for en godt tilrettelagt skoleveg, med trygg og god busstransport de 45 minuttene hver veg, blir en viktig oppgave for nye Nærøysund kommune. Det å sørge for næringsriktig skolemat er et annet tiltak som lettere kan la seg gjennomføre på en større skole som Kolvereid. Det vil også være et bidrag til å lette skolehverdagen for dem som har lang reiseveg.

Utviklinga på Abelvær blir en viktig test for de nye politikerne som skal velges i Nærøysund. Den vil vise om de klarer balansegangen mellom å ta vare på grendene når ting trekkes mot de to største sentrene på Kolvereid og Rørvik, og samtidig sørge for at de som vokser opp står best mulig rustet for framtida.