Vil gjøre i fiskeriet som i landbruket

KOLVEREID: – I dag finnes det ingen gode innsamlingsordninger for brukt fiskeutstyr slik vi har for landbruksplast, og det må bli slutt på at vi bare skal plukke opp søpla etter den har havnet i sjøen. De som produserer og importerer plast til oppdretts- og fiskenæringen må få ansvar for at denne samles inn og ikke blir liggende å forurense vårt felles matfat.