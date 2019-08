Arnfinn (71) har MS og er avhengig av rullestolen – i natt ble den stjålet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Arnfinn Lænd har bodd på Sagtunet i åtte år, og har alltid hatt den elektriske rullestolen stående på lading utenfor inngangsdøra når han sover. 71-åringen bor der sammen med kona, og trives. Det er godt tilrettelagt, forteller han. Men hendelsa som skjedde natt til fredag har gjort at han kjenner seg utrygg i sitt eget nabolag.

– Det virker som at det var en planlagt hendelse, og noe personene har tenkt på lenge. Det er alltid noen som sirkulerer rundt her, forteller han.

Et viktig redskap i en tøff hverdag

Lænd sliter med multippel sklerose, også kjent som MS, og er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet. Sykdommen blir bare verre, og i løpet av de siste ti årene har han vært avhengig av slike stoler for å komme seg rundt. Akkurat denne har vært en av hans viktigste støttespillere for å holde motet oppe.

– Denne bruker jeg når jeg drar på lufteturer til blant annet flyplassen og Høknesvatnet. Jeg er på turer hver eneste dag for å få luftet meg, slik at jeg ikke blir sittende inne å se i veggen hele dagen. Det blir for kjedelig og ensomt og det er viktig for meg å få være ute, innrømmer han.

Kjøretøyet er NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag sin, og har en prislapp på rundt 100.000 kroner, forteller Lænd. Den elektriske rullestolen har hjul som gjør at han enkelt kan ferdes i terreng, og det er umulig å bruke noen av hans andre kjøretøy utendørs.

– Så det ble ingen luftetur på meg i dag.

Brukte nøkkelen til naboen

Han lar aldri nøkkelen til kjøretøyet være ute om natta, men det hadde naboen. Ettersom de har likt kjøretøy, fungerer nøkkelen på begges kjøretøy.

– Da jeg la meg i halv tolv-tida så sto den der. Men da jeg sto opp i dag, så var den og laderen borte. Det er ikke noe gøy følelse i det hele tatt. Naboen er også forbanna.

Fredag ble det publisert et innlegg på Facebook-sida «Facebooktorget i Namsos», men det er foreløpig ingen som har sett Lænds kjøretøy. Han har også vært i kontakt med politiet.