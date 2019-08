Hyttebrann i Røyrvik: To personer sendt til sykehus

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – To personer er sendt til sykehus med ambulanse etter å ha fått brannskader i hyttebrannen. Vi vet ikke hvor alvorlig brannskadene er, sier Bjørn Ronny Selnes i 110-sentralen.

Personene er sendt til Sykehuset Namsos for behandling av brannskadene, og ambulansepersonell hadde kontakt med de skadde, skriver politiet på Twitter.

Brannen oppstod på et tun med tett bebyggelse ved Storgollomsvatnet i Røyrvik, hvor tre av bygningene nå er nedbrent. Det skal være snakk om blant annet ei hytte og uthus.

Ifølge Selnes skal det være vindstille på stedet, og ingen fare for at brannen sprer seg videre. Brannvesenet er fortsatt på stedet for å forsikre seg om at alt er slukket.

– Det er ingen fare for at det sprer seg noe nå, men de er der likevel og følger med, forteller han.