Som student blir du en del av noe som er større enn deg selv

Straks går startskuddet for et nytt studieår ved Nord universitet, og vi gleder oss spesielt til å ønske alle våre flere tusen nye studenter hjertelig velkommen til oss. Å ta imot neste generasjon av unge og nysgjerrige mennesker – som om ikke lenge blir våre kollegaer i næringslivet, offentlig sektor og akademia – er for oss årets høydepunkt.

Til deg som skal starte opp som student i høst: Gratulerer! Å ta høyere utdanning er et godt valg, både for deg og for samfunnet. De erfaringene, den kunnskapen og kompetansen du får gjennom å ta en utdanning er nemlig avgjørende for utviklingen av det samfunnet vi alle er en del av.

Kravene til utdanning er økende i de fleste sektorer. Og med høyere utdanning øker du sjansene for å få jobb og en god og stabil inntekt. Studentene som begynner i høst vil om tre år ha en bachelor eller om fem år en mastergrad. Gjennom disse årene skal en forskningsbasert undervisning gi faglig trygghet, og sørge for at du har både generell og detaljert faglig kunnskap.

Sammen med den faglige kunnskapen du får, vil du også bli oppfordret til å være nysgjerrig, utvikle dine analytiske kunnskaper, stille kritiske spørsmål og øve opp egen evne til etiske refleksjoner. Dette er viktig kompetanse og et godt grunnlag for en fortsatt demokratisk og velfungerende velferdsstat. Nettopp derfor er det å føre faglige og politiske diskusjoner, respektere andres synspunkter og argumentere med basis i fakta viktige kunnskaper du får øve på i studietiden.

For at du skal få en fin studietid ved Nord universitet, vet vi at du trenger noe mer enn studier og fag. Det er selvsagt viktig å bruke mye tid på studiene, men vi vet at det også er viktig å bruke tid på aktiviteter som gir trivsel og glede. Og den som trives i studenttilværelsen har enda bedre forutsetninger for å tilegne seg ny kunnskap.

Vi vil derfor oppfordre deg til å engasjere deg ut over studiene dine. Studietiden er en unik mulighet til å danne nye bekjentskap og finne nye venner. Vennene fra studietida kan både bli viktige faglige nettverk i yrkeslivet, men også nære venner for resten av livet. Våg derfor å bli kjent med nye mennesker, delta i ulike felles aktiviteter – og bli gjerne også med i studentforeninger og -utvalg.

I tiden rundt studiestart legger vi og vertskommunene godt til rette for at du skal kunne gjøre nettopp dette. Fadderuka byr på mange ulike aktiviteter, enten du liker å ta deg en fest eller vil utforske nærområdet og naturen sammen med andre nye studenter. Du kan melde deg som frivillig i en forening eller bli med på et studentidrettslag.

Som student står du foran mange store og spennende overganger på samme tid. En ny hverdag og nye venner – og kanskje har du flyttet hjemmefra og skal inn på hybel i en helt annen by.

Det å flytte er i seg selv en stor overgang. En av våre forskere har forsket på unge hybelboere, og hennes studier viser at livet på hybel kan være veldig psykisk krevende for mange. Mange føler på ensomhet og at det er vanskelig å få til gode rutiner i hverdagen knyttet til alt fra økonomi og kosthold til studieteknikk og nok hvile.

Basert på dette har forskeren flere råd til unge hybelboere. Et av de viktigste rådene er å møte andre ansikt til ansikt, le og gjøre ting sammen. Et annet godt tips er å involvere seg i lokalmiljøet, slik at du vil føle at du faktisk bor på studiestedet, ikke bare studerer der.

Som student blir du en del av noe som er større enn deg selv. Ansatte og studenter har et felles ansvar for å gjøre hverandre, utdanningene – og gjerne også verden – enda bedre. Vi ønsker derfor aktive og engasjerte studenter som bidrar med spørsmål og ulike perspektiver.

Én ting vi nå skal ta tak i ved Nord universitet er å lage en solid miljøplan. Å etterlate et mindre klimaavtrykk og bruke færre ressurser i hverdagen, vil kreve både små og store tiltak. Her ønsker vi gode innspill fra studentene, som vi vet stiller spørsmål andre tar for gitt, ser muligheter der andre ser begrensninger og som kommer med forslag ingen andre har tenkt på.

Nord universitet har en fantastisk lokalisering – der vi med vår studiestedsstruktur har 40 prosent av Norges kyst like utenfor stuedøra. Her finner vi både den arbeidskraft og de naturressursene som driver økonomisk vekst og som gir viktige bidrag til verdiskaping i det vakre landet vårt. Mange av de utfordringene vi kommer til å møte fremover er av global karakter. Regionen vår kan bidra med en del av kunnskapen som må til.

Det et sannsynlig at du etter endt utdanning vil jobbe sammen med mennesker fra andre nasjoner, både i Norge og kanskje også i utlandet. Den beste måten å forberede seg på å samarbeide med mennesker med annen fagbakgrunn, fra andre land og med en annen kultur, er å ta deler av studiene dine i utlandet. Derfor legger vi til rette for at du kan ta deler av studiene ved ett av våre mange søsteruniversiteter rundt om i verden, og også at du benytter anledningen til å bli kjent med de internasjonale studentene som studerer ved Nord universitet.

Til dere som, ved å bli student ved Nord universitet, er en del av årets beste dag: Det er møtet med dere, alle de nye spørsmålene, forslagene om nye løsninger, og ikke minst den drivkraften og engasjementet dere bærer med dere, som gir håp og tro for vår felles framtid. Vi ønsker dere alle lykke til og velkommen til nytt studieår.