Øvereng løp inn til 6. plass i EM

SANDNES: Fredrik Øvereng fra Overhalla kvalifiserte seg til lørdagens finale på 400 meter i European Team Championship med ny bestenotering på tida 47,03, men var usikker på hvordan formen skulle bli til finalen etter utladninga.

Det skulle vise seg at det fortsatt var krefter igjen, og fra start hang Øvereng godt med i feltet, og lå an til å gjøre nok et godt løp.

Det var en del vind under lørdagens finale, men til tross for krevende forhold og slitne bein løp Øvereng inn til en fin 6. plass.

Belgieren Jonathan Sacoor vant løpet på tida 46,43, mens Øvereng fikk tida 47,39.

– I går etter løpet fikk jeg noen voldsomme kramper i leggene. Så jeg var usikker på om jeg skulle makse i dag, men det gikk greit. Løpet er under min gamle pers, så det er et bra løp. Jeg ville gjøre en god jobb og føler at jeg har fått til det, sa Øvereng til NRK etter løpet.

Søndag løper Øvereng 4 x 400 meter søndag, sammen med Luca Thompson (IL i BUL), Markus Einan (Ullensaker/Kisa IL) og Joachim Sandberg (IK Tjalve).