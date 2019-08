Savnet bærplukker kom til rette

NAMDALSAVISA

LIERNE: Like etter klokka 18.00 lørdag kveld fikk politiet melding fra Lierne om at en gruppe personer som hadde vært ute og plukket bær hadde mistet kontakten med en person som hadde vært med følget.

Vedkommende hadde også gått tom for strøm på telefonen, og var ikke lenger mulig å kontakte.

– Vi sendte en patrulje og tilkalte lokale letemannskaper, forteller Solfrid Lægdheim, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Det ble også klargjort helikopter og letemannskap med hund.

Heldigvis ble det aldri bruk for mer letemannskap. For like etter at det ble klargjort til storstilt leteaksjon hadde den savnede bærplukkeren blitt funnet gående langs en veg og ble gjenforent med følget sitt.