Åpner ny utstilling og holder auksjon i Namsos – så satses det på nytt galleri i Oslo

Litt av grunnen er at det er martna, og så fyller Håkon Gullvåg 60 år i år. Så hvorfor ikke lage ei utstilling?

NAMSOS: Under årets Namsosmartna blir det et aldri så lite gjensyn med en av byens største kulturprofiler gjennom de siste tiårene. For Elsa Elden er nemlig klar med en Håkon Gullvåg-utstilling og kunstauksjon – denne gangen i Forsikringsgården.