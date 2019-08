Inger er midtnorsk mester på 800 meter – nå spurter hun mot UM-form

NAMDALSAVISA

JESSHEIM: – UM er sesongens store mål. Det har vært et litt tungt år, men nå føler jeg at jeg i på veg tilbake. Jeg får ta dette løpet som et tegn på det, sier Inger Bergslid. Hun vant på tida 2.28.34, over tre sekunder foran toeren, Maren Skei Mjømen, Steinkjer.