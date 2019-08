Mener sporten må ruste seg for nye oppgaver

Derfor blir det viktig at vi har økt fokus på utdanning av instruktører.

EVJE/JØA: Søndag kveld kom han heim til Jøa etter nærmere to uker på Landsskytterstevnet (LS) på Evje. Han reiste fra stevnet med en god følelse, etter det som ble et nytt godt LS for Namdalen.