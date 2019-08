Vil gi mat med utgått dato til elevene

Vi vet at veldig mye av den maten som blir kastet er like god.

NAMDALSAVISA

GRONG: – Vi vet at det er et betydelig matsvinn fra butikkene i Grong slik det er alle andre steder. Vi vil gjerne bruke dette matsvinnet til å bøte på ei anna utfordring. Nemlig at matpakke er fremmedord i mange familier. Et altfor stort antall skoleelever spiser kanskje verken frokost eller lunsj, sier listetopp Steinar Sæternes i Grong SV.