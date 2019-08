Dronning i Senterparti-land

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Jeg har hele tida hatt stor respekt og følt ydmykhet knyttet til valgresultatet for fire år siden. Selv om jeg representerer mitt parti, har jeg prøvd å være ordfører for alle hållingene. Jeg både håper og tror at jeg har lyktes med det, og jeg ser med spenning fram mot valgdagen sier Hege Nordheim-Viken.