Har ikke latt seg skremme

NAMSOS: – Det har ikke hatt noen betydning for min del i valg av studiested. Jeg ville gå i Namsos og er veldig fornøyd med at jeg kom inn på førstevalget mitt, smilte Silje Alte Almås.

162 nye studenter

Hun var en av 162 nye studenter innenfor sykepleie, vernepleie og farmasi som møtte til første studiedag ved Nord universitet i Namsos onsdag formiddag. I alt er det omkring 650 studenter ved Nord universitet i Namsos i år.

Vi møtte henne og en gjeng med andre nye sykepleiestudenter som var på omvisning med fadderne sine før den offisielle åpninga klokka 12.00.

NAs uformelle spørrerunde med de kommende sykepleierne viste at halvparten av dem hadde hatt Namsos som førstevalg, og at ingen hadde latt seg skremme av debatten tidligere i år om framtida til Namsos som studiested.

– Førsteinntrykket?

– Selvfølgelig litt spent. Det har vært veldig mye informasjon på en gang, men det går seg vel til, sa Aleksander Evensen.

– Bare vent. Dette er bare begynnelsen, lo fadder Camilla Lie.

Og akkurat fadderordninga, og det å møte de nye studentene på en positiv måte, var en del av budskapet både til studiestedsleder Aina Hildrum og ordfører Arnhild Holstad.

– Vi har i alle fall blitt tatt veldig bra imot av fadderne og medstudenter, så det lover bra, mener det nye sykepleierkullet.

Kirsten giftekniv

Den formelle åpninga sto prorektor for utdanning Levi Gårseth Nesbakk for, mens ordfører Arnhild Holstad hadde en noe mer uformell tilnærming da hun ønsket studentene velkommen.

– Dere skal være klar over at hele Namsos og Namdalen er veldig, veldig glade for å ha dere her, sa ordføreren, med henvisning til engasjementet rundt studiested Namsos og den spontane aksjonen på Festplassen i vår.

Holstad ga nykommerne et lynkurs i Namsos-historien.

– Der har dere de viktigste sjekketriksene, og vi håper selvsagt at mange av dere finner dere en kjæreste i Namdalen og blir her også når studiene er over, sa ordføreren til høylytt latter.

– For vi trenger dere, vi trenger dyktige folk innenfor utdanninga dere nå tar fatt på, og som kommune er vi veldig opptatt av hva vi kan gjøre for at dere skal trives og hva vi kan bli bedre på, sa hun noe mer alvorlig.

Ikke rop på Bjarne

Leder i studentrådet Peder Holm trakk fram noen av fordelene med å studere ved en liten og intim campus.

Studentlederen hadde to visdomsord og velmente råd til sine nye medstudenter.

– Det er ingen skam å stryke til eksamen. Og skulle dere treffe Bjarne Brøndbo på et av byens utesteder, ikke rop på ham. Da blir vakta bare sur.