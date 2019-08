– Den så veldig artig ut å leke med

Dette er litt viktig for oss. Både fordi det er artig, men også fordi at det er så sosialt.

NAMDALSAVISA

NAMSOS : Blant de mange som hadde tatt turen til det travle markedsområdet ved Festplassen i sentrum var Odin Aasgård Andsnes (6). Han og søsteren Runa (10) var med mor Kristin og bestemor Helga, og de benyttet anledninga til å handle seg nye leketøy i martnasbodene – nærmere bestemt en fugledukke som kunne styres med tråder.

– Jeg ville ha den fordi den så artig ut å leke med, smiler Runa, som også kunne fortelle at hun hadde hatt vinnerlykke i løpet av dagen.

– Det er artig på martna, og jeg har vunnet på lodd i dag, forteller 10-åringen, og viser fram ei splitter ny drikkeflaske.

Støtter en god sak

To andre som var ute i godværet var Grethe Hansen og Monica Trana. De kjøpte lodd til inntekt for «Lene Maria for rent vann», noe de var glade for å kunne bidra til.

– Det viktigste er jo å støtte en god sak, sier Trana.

– Jeg bruker å kjøpe lodd for å støtte en god sak, og det er ikke gevinstene som er det viktigste, sier Hansen.

Men litt vinnerlykke ble det for begge to – både sokker og kluter kunne de ta med seg heim.

– Det er jo litt artig å vinne også, smiler Hansen, som ikke hadde rukket å kjøpe noe annet enn lodd.

– Jeg kikker litt først, og har ikke handla noe annet ennå, sier Hansen.

Det hadde imidlertid Trana fått tid til.

– Jeg har kjøpt pølse i brød, det må man jo ha når det er martna, smiler hun.

Begge to bruker å være på Namsosmartnan fast hvert år, men hva som står på programmet har endret seg med årene.

– Det var nok litt annen moro da man var yngre, ler begge to.

Pust i bakken

Selv om det var et yrende liv i gatene, var det også rom for å sette seg ned og ta en pust i bakken. Anne Grethe Krogstad og Karle Riibe hadde tatt med seg barnebarnet Liam Johnsen (snart 6 år), og opplevelsene hadde stått i kø.

– Det er kjempebra å dra hit litt tidlig på dagen, for da er det ikke så mye folk, sier Riibe.

Før de satte seg ned for å nyte vaffel og kaffe hadde de rukket mye.

– Det har blitt både karusellbiler, og selvfølgelig mest mulig kjærlighet på pinne, smiler Krogstad.

Møter venner

For mange er det tivoliet som er det store høydepunktet under Namsosmartnan. Følgelig var det mye liv på tivoliet, og spesielt folksomt var det på tekoppene.

Vennene Marius Hoddø, Victoria Stene og Eirin Hansen var blant dem som fikk en heftig tur i karusellene. For dem er dette en fast tradisjon hvert år, og de synes den har stor verdi.

– Dette er litt viktig for oss. Både fordi det er artig, men også fordi at det er så sosialt. Her møter vi mange venner, sier Stene.