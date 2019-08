– Vi fleiper litt med tanken på 4. divisjonsspill

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Fordi tabelltopp Innherred/Steinkjer 2 er et samarbeidslag – er de uaktuelle for opprykk til 4. divisjon. Bak følger Åfjord (21 poeng), Neset (20 poeng) og Flatanger (19 poeng) tett i tett. I og med at Åfjord møter serielederen til oppgjør i helga og Neset med en kamp mer spilt har spillefri, kan Flatanger med tre poeng lørdag fort klatre opp til opprykksplass.