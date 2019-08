Brekkvassmo sitter ikke helt trygt

NAMDALSAVISA

Namsskogan har vært gjennom en økonomisk hestekur de åtte årene Stian Brekkvassmo har sittet i ordførerstolen. De har gått fra 1 million på bok til 30 millioner i en reserve, og det skjer ikke uten at det har vært både sverdslag og ikke minst oppsigelser i prosessen.

Selv om begge de to kandidatene til å bekle ordførerrollen de neste fire årene, Heidi Brekkvassmo og Stian Brekkvassmo, bedyrer at det er et godt samarbeidsklima i kommunepolitikken, så er vel det en sannhet med noen modifikasjoner. For konfliktene har vært der.

I Namsskogan har innbyggerne fire lister å velge mellom I mange kommuner sliter man med å få folk til å stille på lister. I Namsskogan klarer de fortsatt å ha fire valgmuligheter til kommunevalget.

Skiftet parti

Heidi Brekkvassmo sitter i dag i kommunestyret som uavhengig representant. Men ved forrige valg sto hun på Arbeiderpartiet sin liste, og kom inn som en av seks representanter fra partiet. Siden den gang har hun skiftet parti, og stiller nå for Senterpartiet.

Det er urealistisk å tro at Arbeiderpartiet vil miste flertallet i kommunestyret. Ved siste valg fikk Stian og hans parti tett på 50 prosent av stemmene.

Det store spenningsmomentet er om noen av de tre andre listene finner hverandre. Arbeiderpartiet gjorde et godt valg sist og fikk 11 prosent flere stemmer enn ved kommunevalget i 2011, og går de tilbake til nivået i 2011 er det en fare for at for eksempel den borgerlige lista Optimum og Senterpartiet kan finne sammen og danne flertall.

Nå skal det sies at Senterpartiet også gjorde et veldig godt valg sist da de gikk opp fra en til tre representanter i kommunestyret og 23,7 prosent av stemmene.

Sosialistisk flertall

Slik situasjonen var etter valget i 2015 var det et veldig klart sosialistisk flertall i Namsskogan der 49,4 prosent stemte Arbeiderpartiet og 13,9 prosent stemte Sosialistisk venstreparti. Ved valget i 2011 hadde de to partiene til sammen 58 prosent av stemmene. Begge ganger et solid sosialistisk flertall.

Bruker vi tallene fra stortingsvalget i 2017 blir fordelingene mellom blokkene i politikken imidlertid litt annerledes. Da stemte 43 prosent sosialistisk, og den store vinneren i Namsskogan ved det valget var Senterpartiet som fikk 30 prosent av stemmene. Fremdeles et stykke bak Arbeiderpartiet, som fikk 36,6 prosent, men likevel nært nok til at dagens ordfører nok er litt spent på utfallet av valget.