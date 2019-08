Det rev i hjertet for over 1.500 – da var det ingen veg tilbake

NAMDALSAVISA

Blant dem var en livlig gjeng fra Namdalseid som hadde tatt turen for å få med seg martnasfesten. De var tidlig ute for å sikre seg bord, noe som skulle vise seg å være smart.

Gutta fra Eidet

Det ble nemlig ganske så fullt i det store lokalet i Nexans-bygget etter hvert.

– Det skjer ikke akkurat så mye på Eidet. Da er det fint å kunne ta turen til Namsos, sier Lasse Ingvaldsen, like før Sie Gubba gikk på scenen.

For karene fra Namdalseidet er det også et høydepunk med nye studenter på Nord universitet. Det betyr nye folk å snakke med – og aller mest setter de pris på nye bekjentskaper av det kvinnelige kjønn.

– Det skal sjekkes damer, ja, sier Kristoffer Kaldahl, mens hele gjengen bryter ut i latter.

– Jeg mener utelivet i Namsos er bedre enn i Steinkjer. Vi er litt der også, men det er jevnt over bedre i Namsos, legger han til.

Det tok et par låter før Sie Gubba virkelig fikk publikum i sin hule hånd.

Usedvanlig opplagt band

Da de begynte å synge «Det e helg, 240 og fest» våknet publikum og flokket seg foran scenen og fikk høre flere av Sie Gubbas låter, der klassikeren «Fjellrypa» ble et høydepunkt.

Selv om Sie Gubba scorer betydelig høyere enn namsosbandet Grannes når det gjelder streamingtall, var det likevel dem som satte fyr på festen, anført av en usedvanlig opplagt Ronny Grannes.

Det var tydelig at de hadde forberedet seg godt, for det meste gikk på skinner for bandet. Og for Terje Grande på tangenter ble det en ekstra lang kveld – han spilte nemlig også sammen med Sie Gubba.

Mot slutten av konserten melket Grannes Riv i hjertet-kua for det den var verdt, med en nesten åtte minutter lang, god og røff versjon av Sondre Justad-låta «Riv i hjertet», som de ble norgeskjent for etter å ha gjort den på tv i beste sendetid.

Etter den gikk de av scenen, men da var på langt nær over. For publikum samlet seg sammen og begynte å synge på «Det er ingen på veg tilbake»

– Er dere sikker på det? ropte Ronny Grannes fra kulissene, før han og bandet stormet ut på scenen og dro Namsos-klassikeren, som selvfølgelig gikk rett heim hos publikum.