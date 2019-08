Janne Kristine kunne ikke bedt om et bedre utdrikningslag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Janne Kristene Jenssen begynte dagen med frokost med jentene, før det ble massasje, poledance-kurs og karaoke.

Tidligere på dagen hadde hun også fått hilsen fra Grannes, og da konserten begynte, sto hun aller fremst.

Se alle bildene fra martnasfesten med Sie Gubba og Grannes Her er bildeserie fra Martnasfesten.

– Grannes blir selvfølgelig høydepunktet, sier hun med et smil før konserten gikk av stabelen.

Hun var fornøyd med opplegget forlover Guro Strand hadde lagt opp for lørdagen.

– Det har vært en fantastisk dag til nå, sier hun.

Og med den konserten Grannes spilte i Nexans-bygget, er det lite som tyder på at kvelden og natta ble noe dårligere.

Utrikningslaget var et av tre som foregikk under martnasfesten.

Men det var ikke bare gifteklare som var til stede under Martnasfesten.

Spanjolen Lorena Escadon koste seg også glugg på arrangementet sammen med Magnar Kolstad, Elisabeth Kjersmo, Jader Higuita og Locy Montoya.

– Dette er min første martnasfest, og her var det veldig god stemning, smiler hun, og legger til at hun brukte lørdagen på å gå rundt i bodene og på tivoli under martnaen.

Koste seg gjorde også Sofie Otterbekk Dervishaj.

– Dette blir jævlig konge, sa hun like før Sie Gubba entret scenen.