Trygg Trafikk: – Mye feilsikring av barn i bil

OVERHALLA: I forbindelse med skolestart hadde politiet i Namsos og Trygg Trafikk en samarbeidskontroll ved Overhalla barne og ungdomsskole mandag morgen.

30 kjøretøy

30 kjøretøy ble stoppet, deriblant fire busser. Hovedfokuset var sikring av barn i bil og promille. Det ble ingen utslag, men politiet skrev ut et gebyr for manglende bruk av setebelte hos en sjåfør.

Alle passasjerene i bussene satt som tente lys, med setebeltene på. Både barn og voksne fikk ei kort innføring i viktigheten av å ha på seg belte i både buss og bil, i tillegg til å sikre lasten som i dette tilfellet var ranselen.

– Bussen kjører ikke hvis vi ikke har på oss belte, kom det fra en 1. klassing på første rad. Bussjåføren humret og kikket fornøyd bort på jenta.

Alle fikk ros fra både politi og Trygg Trafikk før bussene kjørte trygt videre.

Mangel på puter

Sikring av barna i bilene var ikke like bra.

– Det er mye feilsikring, og mangel på puter hos barn som akkurat er for små til å bare ha bilens seler. Det hjelper ikke at puten er i en annen bil, sier Trygg Trafikks rådgiver Barbro Formo.

– Det var også mange barn som satt med belter som var snurret eller hang løst. Foreldrene sikrer barna sine, men noen gjør det dessverre ikke riktig. Feilsikring kan få fatale følger i en eventuell kræsj, fortsetter Formo.

I tillegg var det en del biler med løse gjenstander. Disse sjåførene fikk i oppgave å rydde i bilene, og legge løse gjenstander enten nede i gulvet eller bak i bagasjerommet.

Skolestart

Det er skolestart over hele landet, og det betyr at over 62.000 barn skal ut i trafikken.

Trygg Trafikk oppfordrer foreldrene til å la barna gå eller sykle til skolen. Med færre biler blir skolevegene tryggere.

Det er mange skoler i Norge som har utfordringer med mye trafikk ved levering og henting.

Dette gjelder ikke for Overhalla barne- og ungdomsskole.

– En stor klapp på skuldra til foreldrene som lar barna gå og sykle til skolen, for det var mange elever som kom ved egen maskin til skolen denne morgenen. Og alle på sykkel hadde på seg hjelm, sier Formo i Trygg Trafikk.