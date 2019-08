– Vi satser hardere enn vi hadde tenkt

NAMDALSAVISA

OSLO: De siste to årene har bandet Fights med overhallingen Sivert Moe på vokal holdt på med ny musikk i all hemmelighet. Fredag kommer deres aller første singel «Asbestos High» på digitale plattformer. Bandet oppsto etter at Moe hadde jobbet i studentradioen i Oslo sammen med gitarist Markus Uttisrud.