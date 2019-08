En gavepakke til alle nostalgiske 90-tallsrockere

NAMDALSAVISA

Det er bare å slå fast en gang for alle at rocken ikke er død. Uansett om hitlistene ris av autotunebefengte vederstyggeligheter er det alltid noen som bærer den stolte rockefanen videre.

Nå er det debutantene Fights som gir sitt bidrag, og det er et energisk og meget «likanes» ett. Musikken til bandet kan best beskrives som ei blanding av skandi-rock og punk, hvor de umiddelbare referansene er Turboneger og Kvelertak – og kanskje en liten dose Queens of the Stone Age fra tida hvor de fortsatt var gode.

Selv om det er lett å peke på elementer de har lånt, koker bandet dette sammen til et velsmakende brygg som er deres eget.

Det som overrasker mest er nok den røffe vokalen til Sivert Moe, som virkelig kler musikkstilen og tilfører en ny dimensjon.

Låta har akkurat passe skitten lyd, og at bandet ikke finner opp kruttet på nytt glemmer man fort når det låter så fett. Så her er det bare å skru opp lyden til 11 og la seg rive med.