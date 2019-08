Slik har natta vært i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Natta i Namdalen har gått særdeles stille og rolig for seg, og politiet hadde ingen hendelser å melde om fra natta.

- Det har vært rolig i Trøndelag fylke i natt, bekrefter operasjonsleder for politiet i Trøndelag, Trond Hangaas til NA tirsdag morgen.

Mandag kveld rykket politi og ambulanse ut til en motorsyklist som hadde veltet i enrundkjøring på Spillum. Fører ble sendt til sykehus for en sjekk, men kom fra trafikkulykka uten alvorlige skader, melder politiet:

Tirsdagsværet

Tirsdagen blir etter alle solemerker overskyet og grå. Yr.no melder i alle fall at namdalingene må belage seg på gråfargede skyer på himmelen, temperaturer opp mot 19 varmegrader midt på dagen og regn utover ettermiddagen.

Trolig vil det i tillegg blåse en del mot kveldingen, spesielt ute ved kysten.

Slik har yr spådd tirsdassværet:

«Sørlig bris, frisk bris på kysten, tirsdag ettermiddag dreiende sørvest og økende til stiv kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Tirsdag ettermiddag og kveld økende bygeaktivitet. Utrygt for torden.»

­- Bekmørkt

Namsos-trener Jonas Lian Hansen var ikke nådig etter at blåtrøyene tapte 6-2 mot bunnlaget Nardo 2 mandag kveld.

- Alt går galt, fastslår treneren.

Utsatt for kjærlighetssvindel

Hos NA i dag kan du lese at jakta på kjærligheten ble et kostbart mareritt for Inger-Johanne Mørkved, som ble utsatt for kjærlighetssvindel. Nå forteller hun om den vonde tida i ny bok:

