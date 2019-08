Vil bruke 1,9 mill. på opprusting av veger

NAMDALSAVISA

FOSNES: Flere av de kommunale vegene i Fosnes kommune er i svært dårlig forfatning, skriver rådmann Jan Arne Alstad i sin innstilling i forkant av neste ukes formannskaps- og kommunestyremøte. Dette skyldes manglende og nødvendig vedlikehold over tid, noe som har ført til at bevilgningene til veg de siste to–tre åra har vært brukt til «nødreparasjoner» – det vil si fylle igjen hull og sørge for at vegene er i noenlunde kjørbar stand.