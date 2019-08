Brann i boligkompleks i Steinkjer

NAMDALSAVISA

STEINKJER/NAMSOS: Like etter klokka halv tre natt til onsdag meldte politiet i Trøndelag på Twitter at de rykket ut til en brann i en leilighet på Skjefte i Steinkjer. Trønder-Avisa skriver at brannen ble meldt inn av en av beboerne i bygget som luktet og så røyk.