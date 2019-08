Sparebank 1 i Namsos har økt med seks årsverk – er rustet for ny LO-avtale

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Dette betyr jo at Sparebanken Midt-Norge vil få kunder utenfor området også, og det er jo kjempestort for oss som er en bank i distriktet, forteller SMN-banksjefen i Namsos, Overhalla og Grong, Ole Anders Olsen til Namdalsavisa.

Gjelder for alle organiserte

Fra tirsdag av går to av Sparebank 1-bankene inn i en avtale med LO, som skal sikre medlemmene bedre tilbud og hjelp. Denne avtalen er i omfang den største bankavtalen som noensinne er blitt inngått i Norge, og gjelder i tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. LO har, med sine nærmere en million medlemmer, anbefalt og valgt ut Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet.

– Det er mye sentralisering også når det kommer til bankene, men vi ser at det betyr mye for medlemmene våre å ha en fysisk bank å gå til og at de møter en person i stedet for å snakke med en person på telefonen, sier Hanne Lise Fahsing, leder i LO Namsos og Omegn.

– Det kan være flere utfordringer man har. Enten man er eldre og ikke er så god på internett, eller om man for eksempel har dysleksi eller sliter med å forstå det som står i et brev. Sitter man ved en person, så kan det være enklere å forstå hva ting betyr og hva man trenger å gjøre, sier leder i Fagforbundet, Karin Sinnes.

Tilbyr blant landets laveste renter

Avtalen gjelder for de 25 ulike forbundene i Landsorganisasjonen, og vil fra og med tirsdag tilby medlemmer fra 2,25 prosent i rente på førstehjemslån, som er blant Norges laveste renter.

– Det er viktig for oss å bedre tilbudene for de unge, slik at de får seg inn på boligmarkedet. Nå kan vi tilby medlemmene våre enda bedre betingelser for boliglån og enda større trygghet i hverdagen. Vi tror også at en slik avtale vil gjøre rekrutteringsjobben for oss enklere, forteller Fahsing.

– De unge er viktig, men det er viktig å gi et godt tilbud for de over 34 år også. Dette tilbudet treffer bredt, sier finansrådgiver i SMN Kristoffer Fure Mikalsen.

Økt med seks årsverk

Avtalen har allerede hatt positiv virkning på banken i Namsos, som har måttet doblet den ene avdelinga for å være godt nok rustet til LO-samarbeidet for alvor trer i kraft.

– Vi har ansatt seks årsverk ekstra i banken i Namsos på grunn av denne avtalen. Det er mange, og det betyr mye for oss at vi kan ansatte så mange for å være med på avtalen, sier Olsen.