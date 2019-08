Uforståelige rutekutt

NAMDALSAVISA

Widerøe har nok en gang bestemt seg for å kutte i rutetilbudet fra Namsos lufthavn, til stor overraskelse for reisende, passasjerer og næringsliv.

Nå er det den populære direkteruta til og fra Oslo som forsvinner på mandager og onsdager fra høsten av. Dette rammer også Rørvik lufthavn, som har hatt forbindelse via Namsos direkte til Oslo.

Sliter med lønnsomheten – legger press på politikerne Widerøe kutter i direkterutene til Oslo Gode passasjertall til tross; i høst mister Namsos lufthavn direkteruta til Oslo både mandag og onsdag. Widerøe skylder på manglende lønnsomhet og mener det er et politisk ansvar.



Det var en lang kamp for å få Widerøe til å komme opp med et rutetilbud som var tilpasset brukernes behov, der direkteruta sto øverst på ønskelista. Resultatet lot ikke vente på seg da det endelig kom: Passasjervekst og svært mange fornøyde brukere av den nye ruta. Sammenliknet med det å kjøre bil til Værnes eller Oslo, er også direkteruta en miljøgevinst.



Det framstår derfor ganske uforståelig at Widerøe nå bestemmer seg for å kutte i rutetilbudet. De henviser til passasjeravgiftene, og at dette er et politisk spørsmål. Men passasjeravgiften utgjør bare mellom 75 og 100 kroner per sete. Argumentasjonen lyder hul når prisen på den kommersielle direkteruta jevnt over har vært lavere enn de subsidierte fotrutene via Værnes. For eksempel koster en økonomibillett mellom Oslo og Namsos i september rundt 1.200 kroner, mens billetten via Værnes koster mellom 1.500 og 1.900 kroner.



Vi mistenker Widerøe for å drive et politisk spill, der de bruker passasjerene og politikerne i Namdalen for å presse fram en fjerning av passasjeravgiftene. Samtidig med at ruteendringene ble kjent, varslet Widerøe at de kunne komme til å legge ned 40 flyruter i distriktene, hvis regjeringa innfører høyere moms. Både Høyre og Frp-finansminister Siv Jensen har sagt at dette ikke er aktuelt. Dette minner om skremselspropaganda fra Widerøe.



Det er alvorlig hvis det skal gå ut over passasjerene i Namdalen, som både får et dårligere og mer uforutsigbart tilbud. Det er tverrpolitisk enighet om både å bevare flyplassene i Namdalen og legge til rette for bedre rutetilbud. Nå er det på tide at vi slipper flere slike omkamper, og at Widerøe konsentrerer seg om å fly når og hvor passasjerene faktisk er villig til å betale for.