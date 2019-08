Venstre mener sentrum trenger en ny kulturpark

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Plena mellom kulturhuset og Skulpturparken kan bli et ypperlig møtested i tilknytning til bibliotek og kulturtilbud, mener Geir Olav Knappe og Anne Cecilie Holm i Namsos Venstre.

Tanken er å bygge type en aktivitetspark, med lekeapparater, sittegrupper og mulig treningsapparater.

– Det er faktisk lov å gløtte til Steinkjer og Rismelen for å få inspirasjon, mener Knappe.

Venstre mener det vil forskjønne byen og samtidig gi hele området et løft.

– Vi har programfestet at vi vil ha kulturskolen i tilknytning til kulturhuset og da trenger vi også et treffpunkt i hverdagen og en ikke-kommersiell arena hvor folk kan møtes når de skal bruke kulturhuset, mener Venstre.

– Nå har vi jo allerede fått en ny Festplass i Namsos?

– Og det ble et veldig bra prosjekt, men prikken over mangler. Det er litt som å pusse opp stua, men glemme å bestille møbler. Året består stort sett av hverdager, og da bør vi sørge for at folk har et hyggelig sted å sitte, med bord til kaffekoppen og litt mer innbydende benker og sittegrupper slik at folk faktisk stopper opp og bruker plassen, sier Holm.