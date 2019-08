Fra Gran Fondo-deltakelse til Birken-debut for Håvard

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Først venter deltakelse i «eget ritt» lørdag, når den tredje utgaven av Gran Fondo Strade Statskog finner sted. Neste helg står Sørbø på startstreken blant eliterytterne i Birkebeinerrittet i det som blir hans debut i terrengsykkelrittet mellom Rena og Lillehammer.

– Jeg er klar for begge deler jeg og ser i første omgang fram til å være en del av den folkefesten Gran Fondo Strade er blitt. Det blir forhåpentligvis en veldig fin tur i et fint vær, sier 30-åringen.

Sykler for topplassering

Sykkelklubben står som teknisk arrangør for rittet, som går over 100 km med start i Steinkjer og målgang i Namsos. Selv må leder Sørbø kunne sies å være blant forhåndsfavorittene i kampen om topplasseringer.

– Styringsgruppa har full kontroll på både planlegging og gjennomføring. Jeg skal slett ikke ta på meg noe av æren for det. Men jeg synes det er utrolig bra at vi klarer å få til noe slikt nord for Trondheim. At vi i år også arrangerer eget barneritt, det er utrolig gøy, sier han.

– Hvilke ambisjoner har du med tanke på egen deltakelse?

– Man går jo alltid for toppen selvsagt, sier fjorårets firer i konkurransen.

– Det er ei veldig stilig og variert løype. Samtidig må jeg nok forvente tøff konkurranse. Det blir spennende, sier han.

Stiller blant eliten

Lørdagens deltakelse i Gran Fondo Strade Statskog blir samtidig ei fin oppkjøring til neste helgs store kraftprøve, Birkebeinerrittet.

Gjennom god innsats i Tour de Tomtvatnet tidligere i sommer, kvalifiserte Sørbø seg til eliteklassen i rittet.

– Det er første deltakelse i Birken for min del, så jeg aner ikke hva jeg går til. Ikke vet jeg om jeg har noe der å gjøre, men jeg er i bra form og skal prøve å gjøre mitt beste, sier han.

God form beviste han også tidligere i sommer, da han syklet opp Klompen 90 ganger på en og samme dag – med det formål å bestige Mount Everest i antall høydemeter.

– Jeg har alltid likt å sykle, men det er gradvis blitt mer av det de siste årene, forteller han.

Da Sørbø fikk jobb i kvalitetskontrollavdelinga hos Pharmaq for to år siden og tok med flyttelasset til Namsos – ble Skiens-mannen raskt en del av miljøet i Namdal sykkelklubb.

– Her har jeg blitt tatt imot med åpne armer. Som nyinnflytta var det veldig fint å bli del av et slikt nettverk.

I vår overtok han også lederrollen i sykkelklubben.

– Jeg sa vel at jeg kunne ta på meg oppgaven hvis det var nød – og slik ble det. Men det skal sies at jeg trives veldig godt i rollen, påpeker han.