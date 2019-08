Saugestad har lagt om treninga etter skrekkfallet i Bormio

NAMDALSAVISA

OSLO: – Jeg driver en idrett som er risikoutsatt. Man kan aldri garantere noe i denne idretten, men jeg skal jobbe med ting som reduserer sjansen for at det som skjedde i Bormio skal skje igjen, sier Saugestad.

– På hvilken måte?

– Slik jeg har kjørt har jeg kjørt med høy risiko. Det blir litt sånn når jeg ikke har gode nok tekniske ferdigheter. Derfor har jeg bestemt meg for å jobbe mer med dette. Av den grunn skal jeg kjøre mer storslalåm, ikke først og fremst for å bli en storslalåmkjører, men for at jeg gjennom bedre teknikk skal takle de vanskeligste utfordringene som kommer i fartsrenn, forklarer han.

For også i utfor og super-G er det mange tekniske partier i løypa. Disse skal Saugestad nå bli i bedre stand til å takle.

– På den måten vil jeg også senke risikoen. Senker jeg risikoen tror jeg også jeg blir mer stabil. Og er det noe jeg lærte av fjoråret, så er det viktig å bli stabil. Da kommer også resultatene, sier han.

Inne i varmen

Åtte måneder har gått siden fallet i Bormio, som nær hadde veltet hele alpinkarrieren.

For etter fallet i Italia kom han ikke tilbake til det nivået han ønsket i internasjonale renn. Til tross for at han avsluttet sesongen med å banke hele norgeseliten under mesterskapet i Hemsedal, var ikke det nok til å bli med på landslaget.

Vrakinga gjorde at han valgte å legge opp.

En måned senere kom kontrabeskjeden fra skiforbundet. Saugestad skulle likevel få et samlingstilbud omtrent på nivå med Kjetil Jansrud & co.

Dette skjedde midt i juni.

Og derfor lander Stian Saugestad i morgentimene fredag norsk tid i Chile. Klar for fire uker samling med fartsgutta i norsk alpint.

– Det er jeg, Kjetil (Jansrud), Aleksander (Aamodt Kilde) og Adrian (Smiseth Sejersted) som drar på samlinga. Det blir artig å være på tur med dem igjen, sier han ved avreise.

Én utøver mangler fra fjoråret. For nå er ikke lenger Aksel Lund Svindal en del av laget.

– Vi kommer til å savne han. Han var jo kapteinen og den store lederen. Nå blir det Kjetil som får den rollen. Men det skal gå bra. Kjetil og de andre gutta er fine fyrer, sier han.

Godt av vrakinga

Selv om han var skuffet etter vrakinga, hang han ikke med hodet selv om alpinkarrieren så ut til å være over. I ettertid tror han at vrakinga kan gjøre han til en bedre kjører.

– Ja, for jeg fikk nullstilt kroppen og holdet. Jeg ble på en måte ferdig med fallet, og kunne gå videre. Da jeg fikk beskjed om at jeg fikk plass på laget, begynte jeg opptrening og trente mye lystbetont i starten.

Han har valgt å prioritere utholdenhet i sterkere grad enn tidligere.

– Ja, jeg har prioritert aerob trening, og gått litt ned på styrketrening, og jeg har også blitt litt lettere. Det håper jeg skal gjøre meg både smidigere og kvikkere i kjørestilen, sier Stian Saugestad.