Til leserne og Mari-Anne Hoff, Leka SV

Nå, rett foran neste kommunevalg er man som lekaværing nysgjerrig på hva politikerne i Leka er opptatte av: Hva er det som inspirerer våre politikere til å gripe tastaturet?

Den 15.08 får vi skuffende et par ytringer hvor SVs representant Mari-Anne Hoff ikke fikk politisk gjennomslag for sin sak og «må» ut i NA med det. Nok et nederlag i serien «Stakkars SV mot røkla». Hvor god strategi dette er for Leka SV foran et valg, kan sikkert diskuteres.





Ærendet mitt er imidlertid et annet: Jeg kan ikke komme på å ha sett denne saka, denne avtalen med rådmannen, i media noe sted. Dette betyr antakelig at Hoff går offentlig ut med den mot Leka kommunestyres beslutning, ikke sant? Har «tatt seg lov»; ved å vise til Gjelten og Fylkesmannen. Det må kunne spørres om hva slage politiker hun er. Hva respekt Hoff har for sine medpolitikere og deres beslutninger, og for lokaldemokratiet?

Og hva mener Hoff med (i et annet, nylig leserinnlegg) å sammenligne det å ha vår egen rådmann som i perioder arbeider for Leka kommune fra Oslo med det å ha 2 av 22 kommunestyrerepresentanter i en sammenslått kommune? Leka «Styrt fra Oslo»?? Vet ikke at rådmannen er underlagt Leka kommunestyre? Selvsagt vet hun noe så innlysende, men her diktes politiske poeng, om aldri så billige!

En avtale som gir rådmannen i en kommune rett til periodevis å arbeide fra sin heimplass er ikke helt uvanlig i dag, (verken for rådmenn eller andre ledere, for den saks skyld). Ikke ideelt, men fullt mulig teknisk sett. Og det hevdes av andre kommuner å ha sine fordeler med avstand av og til. For å beskytte integriteten som konstant står under press i slike jobber. En ting til: kompetente rådmenn vokser som kjent ikke på trær. Kanskje kan det være lurt av arbeidsgiver Leka kommunestyre å gi dette til en av kommunens viktigste faglige ressurser og en arbeidsom, innovativ og beslutningsdyktig rådmann?

Men det er heller ikke dette som er ærendet mitt nå: den elefanten som Hoff velger å overse, er den vi andre, og trolig også kommunestyret ser: nemlig hva rådmannen vår har måttet stå i det siste året. Som «takk» for hardt arbeid og uten å ha gjort noe ulovlig. Jeg vet at jeg selv aldri hadde taklet noe slikt. Kan det tenkes at kommunestyret som arbeidsgiver også tok noe som åpenbart er Hoff fremmed: menneskelige hensyn? Hun har selv vært på Facebook med sjikane av rådmannen vår. Det gjaldt måten hun smilte på…(Vi kan vel se oss i speilet noen og enhver, ikke sant, Hoff?) Er det slik Leka SV i kommunestyret mener å forvalte sitt arbeidsgiveransvar for en viktig ressurs som rådmannen?

Anonyme varslere med ulike motiv mot offentlig uthengte ledere ser man mer og mer av. De siste har selvsagt taushetsplikt. Rått parti? Ja! Jeg kjøper ikke ideen om at enhver varsler er et offer. Et varsel kan misbrukes, det kan være et enkelt og fristende våpen for diverse interesser. Ikke bare varslernes, men også politiske interesser, som nå, på Leka. Retten til å varsle synes jeg er viktig, men nåværende, høyst overfladiske journalistikk i slike saker kan bli svært ødeleggende både for den det varsles på og på sikt for rekruttering av ledere i offentlig administrasjon. Gode og effektive fagfolk til å vurdere sakene finnes kanskje, men blir konklusjonene respektert? Kan de hindre at sakene brukes i et politisk spill? Er det bare søksmål og erstatningskrav som kan bringe slike saker til en slags konklusjon? Jeg spår at avstandsrådmenn blir vanligere, dessverre.

Jeg er skuffet over at det er slike saker opposisjonen inspireres av. Vanskelige saker som er vedtatt, men som ikke respekteres. Hva skulle gevinsten bli av å prøve å avtvinge boplikt i en sak som denne? Å styrke Lekas omdømme, skape bolyst? Å bli kvitt motstandere? Vinne en heksejakt? Hva konstruktivt framskritt øyner vi her?

Hva Leka mest trenger nå framover, er vel neppe «Finn Fem Feil»-politikere!