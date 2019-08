NAMDALSAVISA

OTTERØYA: I 13-tida fredag gikk det et nytt, og mye større steinras i Hovika på Otterøya.

Bussjåfør Tore Skorstad måtte parkere bussen på den ene siden av raset, i påvente av at vegen ble ryddet før han kunne kjøre videre til Otterøya, der han egentlig skulle kjøre skoleelever.

– En annen sjåfør kjører min rute også, så det har ordnet seg, men jeg må si jeg blir skremt av hva som kunne ha skjedd om noen hadde kjørt forbi da det raste, forteller Skorstad og ser på de store steinblokkene som sperrer halve vegen.

– Huff, det er ekkelt å tenke på det

Personbiler hadde nok plass til å passere, men større kjøretøy måtte vente i kø til steinene ble ryddet bort.

– Entreprenør er varslet, så vi blir her til de kommer, forteller innsatsleder Stig Rune Sagen i politiet.

Skorstad har tidligere uttalt seg i NA angående Hovikberga og trafikksikkerheten, og mener noe må gjøres før det går skikkelig galt.

– Det er jo dramatisk. Det hadde vært livstruende om noen hadde blitt truffet av de svære steinblokkene. Huff, det er ekkelt å tenke på det, sier han.

Større enn tidligere

For to uker siden gikk et mindre ras i Hovikberga. Da sa Torgeir Strøm, nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for veg, at det haster med å starte planlegging av utbedring av fylkesvegen forbi den utsatte strekninga.

– Steinraset viser at noe må gjøres, og det fort, sa SV-politikeren til NA.

Fredag ettermiddag gikk altså et atskillig større ras.

– Dette raset var litt for stort til at vi kan akseptere det. Noe må gjøres, forteller Skorstad.

Steinras ved Hovikberga – vegen er nå ryddet De største steinene skal ha vært på størrelse med en håndball, melder politiet.