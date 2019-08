Coop Kolvereid inn i Coop Midt-Norge

NAMDALSAVISA

Fusjonen med Coop Kolvereid trer i kraft allerede 1. oktober i år, mens Coop Helgeland blir en del av Coop Midt-Norge fra mars 2020.

- Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, i ei pressemelding.

- Gjennom fusjonen blir Coop enda sterkere, og det i en region der vi allerede har svært høy markedsandel. Prosessen mellom oss og Coop Midt-Norge har vært meget god, og vi mener at dette er en framtidsrettet beslutning til fordel for både medlemmer, ansatte og lokalsamfunnet, sier Odd-Steinar Olsen, styreleder i Coop Kolvereid.

Med de to siste fusjonene vil Coop Midt-Norge ha 147 butikker i 31 kommuner. Forventet omsetning for Coop Midt-Norge etter de to siste fusjonene vil være på ca. 8 milliarder kroner.

Samvirkelaget med hovedkontor på Lade i Trondheim eies av ca. 230.000 medlemmer, og det fusjonerte selskapet vil ha ca. 2.600 ansatte.